Колыванов: «Динамо» хочется реабилитироваться в глазах болельщиков и сделать результат в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча Пути регионов FONBET Кубка России между московским клубом и «Зенитом».

«Кубковые матчи, конечно, стоят особняком. И обыграть «Зенит» для «Динамо» будет большим результатом, особенно после поражения от «Краснодара». Конечно, им хочется реабилитироваться в глазах болельщиков и постараться сделать результат. Хотя, мы все прекрасно понимаем, что «Зенит» по составу превосходит «Динамо», так что для москвичей будет непростой матч. «Зенит» в любом случае фаворит в данной игре, и обе команды выйдут на игру с огромным настроем», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Матч пройдет сегодня, 15 марта, и начнется в 20.00 по московскому времени.