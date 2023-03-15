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Сегодня, 18:07

Колыванов: «Динамо» хочется реабилитироваться в глазах болельщиков и сделать результат в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча Пути регионов FONBET Кубка России между московским клубом и «Зенитом».

«Кубковые матчи, конечно, стоят особняком. И обыграть «Зенит» для «Динамо» будет большим результатом, особенно после поражения от «Краснодара». Конечно, им хочется реабилитироваться в глазах болельщиков и постараться сделать результат. Хотя, мы все прекрасно понимаем, что «Зенит» по составу превосходит «Динамо», так что для москвичей будет непростой матч. «Зенит» в любом случае фаворит в данной игре, и обе команды выйдут на игру с огромным настроем», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Матч пройдет сегодня, 15 марта, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-dinamo-hochetsya-reabilitirovat-sya-v-glazah-bolel-shhikov-i-sdelat-rezul-tat-v-peterburge/
Игорь Колыванов
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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