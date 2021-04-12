Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Стала известна дата проведения полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России

19:01
Теги:

Стало известно, когда пройдут полуфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка России.

21 апреля «Ахмат» примет «Крылья Советов». Начало в 16.00 по московскому времени. В этот же день «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Начало в 19.00 мск.

Финал состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Опрос

проголосовало: 14004
Все опросы
Кто выиграет Кубок России?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — 1/2 финала, пары, расписание и результаты матчей