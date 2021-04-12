Стала известна дата проведения полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России

Стало известно, когда пройдут полуфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка России.

21 апреля «Ахмат» примет «Крылья Советов». Начало в 16.00 по московскому времени. В этот же день «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Начало в 19.00 мск.

Финал состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.