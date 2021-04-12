Финал БЕТСИТИ Кубка России примет Нижний Новгород
18:53
Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Такое решение было принято на Бюро Исполкома РФС 12 апреля, сообщает Telegram-канал РФС.
Также была определена дата и время полуфиналов соревнования.
21 апреля, «Ахмат» — «Крылья Советов», 16.00 мск.
21 апреля, «Локомотив» — ЦСКА, 19.00 мск.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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