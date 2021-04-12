Финал БЕТСИТИ Кубка России примет Нижний Новгород

Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Такое решение было принято на Бюро Исполкома РФС 12 апреля, сообщает Telegram-канал РФС.

Также была определена дата и время полуфиналов соревнования.

21 апреля, «Ахмат» — «Крылья Советов», 16.00 мск.

21 апреля, «Локомотив» — ЦСКА, 19.00 мск.