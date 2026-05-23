Семин о финале Кубка России: «Для «Краснодара» и «Спартака» это последний шанс записать сезон в актив»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от FONBET суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Для обоих клубов это важнейший матч сезона. «Краснодар» в последних турах упустил золото РПЛ, а у «Спартака» в принципе весной цель была победа в кубке. Для каждой команды это последний шанс записать этот сезон в актив. Будет много болельщиков, которые хотят получить большое удовольствие от игры. Надеюсь, что встреча будет яркой», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России сезона-2025/26 в воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

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