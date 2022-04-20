«Спартак» выйдет на матч с ЦСКА в форме с автографом Николая Старостина на спине

В Москве на «ВЭБ Арене» 20 апреля состоится дерби в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Спартак».

«Спартак» выйдет на матч с ЦСКА в специальных футболках. Под игровыми номерами футболистов изображен автограф Николая Старостина, одного из первых руководителей общества «Спартак».

18 апреля 2022 года «Спартак» отметил 100-летний юбилей.

Нынешнее название и эмблему клуба создал Николай Петрович Старостин.