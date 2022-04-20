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Сегодня, 18:20

ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Самюэль Жиго и Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Зайнутдинов, Магнуссон, Ушаков, Яковлев, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Кофрие, Классен, Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Николсон.

Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхтдинов, Денисов, Рассказов, Маркитесов, Пруцев, Шитов, Соболев.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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