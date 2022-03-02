«Спартак» разгромно обыгрывает «Кубань» после первого тайма матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» обыгрывает «Кубань» после первого тайма матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 3:0.

В составе красно-белых дублем отличился Квинси Промес, еще один гол забил Шамар Николсон, который впервые отличился за московскую команду.

На 22-й минуте Даниил Хлусевич забил четвертый гол «Спартака», но этот мяч был отменен после вмешательства ВАР в эпизод, поскольку незадолго до гола форвард красно-белых Шамар Николсон оказался в положении вне игры.