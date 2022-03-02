Федотов о поражении «Сочи» от ЦСКА: «Потеря концентрации стоила нам двух пропущенных мячей»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Обидное поражение. Мы видим, насколько качественное подкрепление получил соперник. Игра смотрелась. Думаю, что игра очень понравилась зрителям. Была динамика и интересные ходы.



Во втором тайме из убойных позиций мы не смогли забить второй мяч. Готовились к таким розыгрышам угловых, с которых соперник забил нам. К сожалению, потеря концентрации в эпизоде стоила нам двух пропущенных мячей», — приводит официальный сайт сочинцев слова Федотова.

Жеребьевка четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России запланирована на 4 марта.