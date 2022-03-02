Гол полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» отменен из-за офсайда.

Футболист отличился на 22-й минуте, но главный судья встречи Ян Бобровский отменил гол после того, как в эпизод вмешался ВАР. Незадолго до гола Хлусевича в положении вне игры оказался форвард «Спартака» Шамар Николсон.

На момент публикации «Спартак» обыгрывает «Кубань» со счетом 3:0. В составе красно-белых дубль сделал Квинси Промес, еще один гол на счету Шамара Николсона.

20-летний Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. Футболист проводит второй матч за московскую команду.