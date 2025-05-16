Белоус — об Угальде: «У него пропала уверенность. Но его надо ставить, а не менять после перерыва»

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» объяснил спад в игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

15 мая красно-белые уступили «Ростову» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира.

— Три удаления (два игрока «Спартака» и тренер) за матч с «Ростовом» — явный перебор?

— Все удаления — по делу. «Спартак» был заряжен на игру, не все получалось. Но контролировать-то свои эмоции надо! Вообще Кубок России на этой стадии подарил нам сразу две сенсации. И вместо финала «Спартак» — «Зенит» мы получили противостояние ЦСКА — «Ростов». Что ж, тем и прекрасен футбол.

— Что весной происходит с Угальде? Может быть, его 15 голов в первой части сезона — аномалия?

— Видно, что он качественный футболист. Но так бывает... Думаю, дело в психологии. Пропала уверенность. В матче с «Ростовом» у него же были моменты и в первом тайме, и во втором. Но не реализовал. А с каждым упущенным шансом вера в себя становится меньше. Все это перебарывается через матчи. Станковичу надо его ставить в состав, а не менять после первых таймов, как это было в ряде матчей.

— А по Ливаю Гарсии уже сделали выводы?

— Да, «Ростову» он забил. Но у нас же любят говорить про соотношение цена-качество.

— Его приобрели за 20 миллионов евро.

— Я о том же. Но мы же не знаем, как принималось решение по нему, почему выбрали этого нападающего. И мы не слышим объяснений менеджмента московского клуба. Почему молчит генеральный директор? Много загадок... Непонятно, какова роль и вовлеченность в процессы Малышева. В какой степени он футбольный человек? Сделали выбор в пользу Станковича. Ну хорошо. А завтра его уволят, и что делать с футболистами, за которых выложили приличные суммы? С тем же Гарсией или Солари? Какая у клуба стратегия?