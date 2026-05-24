«Спартак» окончательно сломал трофей Кубка России: «Мы добили кубок»

«Спартак» после победы в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3) окончательно сломал трофей.

Сначала кубок разломался в руках у полузащитника Пабло Солари во время празднования на поле. Спустя некоторое время красно-белые опубликовали фото трофея с подписью «Мы добили кубок».

В РФС уже заявили, что союз изготовит новый трофей для красно-белых.

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