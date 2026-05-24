Александр Мостовой: «Скажет ли теперь Мусаев, который за неделю профукал два трофея, что-нибудь по существу?»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение «Краснодара» (1:1, пенальти — 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

«У меня один вопрос, скажет ли теперь Мусаев, который за неделю профукал два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть? А то, когда они побеждают, все много говорят, а вот в такой ситуации, когда ты проигрываешь два титула есть что сказать болельщикам и общественности?» — сказал «СЭ» Мостовой.

«Краснодар» занял второе место в чемпионате России в сезоне-2025/26. Победителем турнира стал «Зенит».

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