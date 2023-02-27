«Спартак» — «Локомотив»: Промес реализовал пенальти с третьей попытки

Нападающий «Спартака» Квинси Промес увеличил преимущество своей команды в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» — 4:2.

На 90+9-й минуте нидерландец реализовал пенальти, но футболист не смог сделать это с первого раза. Вратарь железнодорожников Илья Лантратов отразил первый удар форварда, но перед этим сделал шаг вперед с линии ворот, что является нарушением правил.

За 5 минут до этого главный судья встречи Сергей Иванов назначил еще один 11-метровый в ворота «Локомотива», в тот раз Лантратов отбил удар Промеса по правилам.

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.