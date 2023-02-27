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Сегодня, 22:02

«Спартак» — «Локомотив»: Промес реализовал пенальти с третьей попытки

Иван Торопцев
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес увеличил преимущество своей команды в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» — 4:2.

На 90+9-й минуте нидерландец реализовал пенальти, но футболист не смог сделать это с первого раза. Вратарь железнодорожников Илья Лантратов отразил первый удар форварда, но перед этим сделал шаг вперед с линии ворот, что является нарушением правил.

За 5 минут до этого главный судья встречи Сергей Иванов назначил еще один 11-метровый в ворота «Локомотива», в тот раз Лантратов отбил удар Промеса по правилам.

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: ответный матч. «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 4:2. Онлайн-трансляция матча
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

5
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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