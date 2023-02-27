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Сегодня, 22:02

«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» — «Локомотив» — 3:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» обыграл «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:2.

Счет в игре на 15-й минуте открыл полузащитник красно-белых Михаил Игнатов. Через две минуты на его гол ответил игрок железнодорожников Антон Миранчук.

На 56-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вывел красно-белых вперед. ВАР после гола начал проверку момента борьбы между Наяром Тикнизяном и Игнатовым. В итоге к монитору позвали главного арбитра матча Сергея Иванова, который засчитал взятие ворот.

На 81-й минуте Кристофер Мартинс сделал счет в матче 3:1. Однако через две минуты Антон Миранчук отыграл один мяч, оформив дубль.

На 90+4-й минуте Квинси Промес не смог реализовать пенальти, голкипер «Локомотива» Илья Лантратов отразил удар футболиста.

Через 3 минуты в пользу «Спартака» снова был назначен 11-метровый удар. Промес решил пробить паненкой, но Лантратов отбил. Судейская бригада решила, что голкипер железнодорожников сошел с линии раньше, чем Квинси исполнил удар, поэтому пенальти пришлось перебивать. В итоге Промесу удалось забить и установить итоговый счет в игре — 4:2.

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» выиграл со счетом 1:0. Таким образом, по итогам двух матчей «Спартак» проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Локомотив» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России. Начало — в 14.25 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив
Квинси Промес
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
17
59
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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