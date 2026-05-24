«Спартак» — «Краснодар»: Барко, Угальде, Сперцян и Кордоба выйдут в старте

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на суперфинал FONBET Кубка России. Игра пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Денисов, Рябчук, Самошников, Саусь, Мартинс, Зорин, Дмитриев, Гарсия, Заболотный, Массалыга.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Запасные: Корякин, Карпенко, Жубал, Стежко, Пальцев, Петров, Хмарин, Боселли, Са, Мозес.

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