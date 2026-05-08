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8 мая, 18:00

«Спартак» — «Краснодар»: дата и время начала суперфинала Кубка России

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России 24 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России сезона-2025/26 в воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые событий встречи «Спартак» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Спартаковцы в финале пути регионов обыграли ЦСКА со счетом 1:0. «Быки» в финальной серии пути РПЛ дважды сыграли вничью с московским «Динамо». Исход противостояния решился в серии пенальти — 6:5.

Ранее «Краснодар» уже доходил до финала Кубка в сезонах 2013/14 и 2022/23, но в тех матчах его соперниками были «Ростов» (0:0, пенальти — 5:6) и ЦСКА (1:1, пенальти —5:6) соответственно. «Спартак» же свой последний трофей завоевал в 2022 году, обыграв в финале «Динамо» (2:1).

Обладатель Кубка России прошлого сезона — ЦСКА. В финале прошлого сезона красно-синие победили у «Ростова» по пенальти (0:0, 4:3).

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