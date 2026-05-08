Фетисов о матче «Спартак» — ЦСКА: «Не был на футболе со времен ЧМ-2018»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.



«Не был на футболе со времен чемпионата мира-2018. Впервые был на стадионе «Спартак», приятно осознавать, что в свое время принимал решение о строительстве там стадиона. Там многое сделано для развития спорта. Я пришел, потому что обещал одному мальчику, сыну друзей, сводить его на футбол. Вспомнил детство, когда ходил на стадион и не пропускал игры московских команд. Атмосфера приятная, но качество футбола оставляет желать лучшего. Тем не менее, я насладился этим праздником спорта. Было очень красиво», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России сезона-2025/26 в воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max