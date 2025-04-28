«Спартак» и «Динамо» сыграют во втором этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 апреля. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Динамо» можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире матч в столице России покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игру Кубка России покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира).

В первом этапе полуфинала пути регионов «Спартак» обыграл «Урал» (3:0), а московское «Динамо» уступило ЦСКА в полуфинале пути РПЛ (1:2). Победитель этой пару в финале пути регионов сыграет за путевку в суперфинал турнира с победителем пары «Локомотив» — «Ростов» (этот полуфинал пройдет 30 апреля). В полуфинале пути РПЛ встречаются победители Кубка двух предыдущих сезонов — «Зенит» и ЦСКА.