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Судейство

Мажич ответил Гафину назначением на матч «Динамо» того же судьи

Александр Бобров
Шеф-редактор
Президент «Зенита» Александр Медведев и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич
Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ РФС) объявил судей, назначенных на матчи FONBET Кубка России, которые пройдут 29 и 30 апреля.

На игру 2-го этапа полуфинала Пути регионов «Спартак» — «Динамо» видеоарбитром (ВАР) назначен Виталий Мешков. Тот же самый рефери, который 26 апреля судил встречу 26-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:1).

Выходит, что таким образом глава ДСИ Милорад Мажич ответил на комментарий председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина. Тот после матча с зенитовцами сказал журналистам:

— Мне показалось, что судейство было в большей степени ориентировано на юбилейную дату. Интересно узнать, может быть, существует программа по защите Вильмара Барриоса и его четвертой желтой карточки. Мне показалось, что что-то подобное присутствует.

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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