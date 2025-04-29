«Спартак» и «Динамо» встретятся в полуфинале Кубка России 29 апреля

«Спартак» и «Динамо» встретятся в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 апреля. Игра на «Лукойл Арене» в Москве начнется в 20.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть полуфинал Кубка России можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Динамо» можно также в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

Победитель этого матча сыграет в финале Пути регионов с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».