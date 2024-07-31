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«Спартак» — «Динамо»: первое дерби Станковича обещает веселый сценарий

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 31 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Эсекиель Барко и Деян Станкович («Спартак»).
Фото Официальный сайт ФК «Спартак», ФК «Спартак»

31 июля на «Лукойл Арене» состоится московское дерби — «Спартак» против «Динамо». Игра первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России стартует в 18.30 мск. Главный судья — Владимир Москалев. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 18.00 мск, «Матч! Премьер» — с 18.25 мск.

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31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

По мнению аналитиков, у хозяев больше шансов добиться победы: поставить на красно-белых можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «Динамо» оценили в 3.20 (31%). Котировка на ничью — 3.80 (26%).

Выигрыш «Спартака» с форой (0) доступен за 1.60. Эта же опция на бело-голубых ждет вас за 2.35.

Обмен голами представлен за 1.58, обратный рынок — за 2.40. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

В прошлом сезоне соперники тоже встречались на групповом этапе Кубка России — «Спартак» разгромил «Динамо» на «Лукойл Арене» (4:1). Рынок на то, что хозяева снова оформят больше 1.5 гола, дали за 1.87.

Федор Смолов (&laquo;Краснодар&raquo;). На старте сезона «Краснодар» выглядит уныло — Мусаев недоволен самоотдачей игроков. ЦСКА начал РПЛ куда успешнее

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Бело-голубые лихо ворвались в новый сезон РПЛ: прихлопнули «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом (3:1). Деян Станкович дебютировал во главе красно-белых с поражения от «Оренбурга» (0:2), но в следующем туре реабилитировался в игре с «Химками» (3:1). В составе «Спартака» заблистал новичок Эсекиель Барко, у «Динамо» разрывают Бителло, Муми Нгамале и Ярослав Гладышев. При этом у обеих команд не все гладко в обороне. Все эти факторы намекают на результативный характер московского дерби.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.87.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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