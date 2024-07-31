«Спартак» — «Динамо»: первое дерби Станковича обещает веселый сценарий
31 июля на «Лукойл Арене» состоится московское дерби — «Спартак» против «Динамо». Игра первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России стартует в 18.30 мск. Главный судья — Владимир Москалев. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 18.00 мск, «Матч! Премьер» — с 18.25 мск.
По мнению аналитиков, у хозяев больше шансов добиться победы: поставить на красно-белых можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «Динамо» оценили в 3.20 (31%). Котировка на ничью — 3.80 (26%).
Выигрыш «Спартака» с форой (0) доступен за 1.60. Эта же опция на бело-голубых ждет вас за 2.35.
Обмен голами представлен за 1.58, обратный рынок — за 2.40. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.
В прошлом сезоне соперники тоже встречались на групповом этапе Кубка России — «Спартак» разгромил «Динамо» на «Лукойл Арене» (4:1). Рынок на то, что хозяева снова оформят больше 1.5 гола, дали за 1.87.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»
Бело-голубые лихо ворвались в новый сезон РПЛ: прихлопнули «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом (3:1). Деян Станкович дебютировал во главе красно-белых с поражения от «Оренбурга» (0:2), но в следующем туре реабилитировался в игре с «Химками» (3:1). В составе «Спартака» заблистал новичок Эсекиель Барко, у «Динамо» разрывают Бителло, Муми Нгамале и Ярослав Гладышев. При этом у обеих команд не все гладко в обороне. Все эти факторы намекают на результативный характер московского дерби.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.87.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0