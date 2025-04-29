«Спартак» — «Динамо»: Кукуян пожалел Станковича — его следовало удалить

В перерыве полуфинального матча второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» судья Павел Кукуян ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу и не показал ему красную карточку. Удаление заработал только один из помощников сербского специалиста.

В правиле 12 написано, что официальное лицо команды наказывается удалением в случае выхода на поле для «конфронтации с официальным лицом матча (в том числе во время перерыва и после окончания игры)». Именно так и повел себя Станкович.