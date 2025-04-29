Футбол
«Спартак» — «Динамо»: Кукуян пожалел Станковича — его следовало удалить

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В перерыве полуфинального матча второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» судья Павел Кукуян ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу и не показал ему красную карточку. Удаление заработал только один из помощников сербского специалиста.

В правиле 12 написано, что официальное лицо команды наказывается удалением в случае выхода на поле для «конфронтации с официальным лицом матча (в том числе во время перерыва и после окончания игры)». Именно так и повел себя Станкович.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Динамо

Деян Станкович
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vlad Khod

    Так на фото 4 официальных лица клуба, почему только одного Станковича удалять? Вы хоть сами будьте последовательны в своей логике.

    01.05.2025

  • marchela13

    Ну если ты футбол от хоккея отличить не можешь то по тебе палата №6 плачет.

    30.04.2025

  • marchela13

    Да там весь свинарник с ку-ку,Ловчев,Мостовой ну ещё человек 100 можно смело называть.

    30.04.2025

  • marchela13

    А они и так дебилы.

    30.04.2025

  • Федот

    Одновременно!

    30.04.2025

  • Valery I

    Кукуяна нужно было удалить

    30.04.2025

  • maestro_65

    Себя презентуешь, лишенец?)

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Где, где - на бороде

    30.04.2025

  • KuziakaPm

    Мне интересно, зачем хухуян тащил динаму весь матч за хухуян знает что.

    30.04.2025

  • Веравалер

    Хухуян пожалел и мусорских костоломов. Иначе бы вполне мог удалить парочку. Впрочем, он периодически садил нас на свисток, а их - не садил. Отрабатывал, наверное, амнистию за какое-то ДТП)

    30.04.2025

  • DioRJ

    Вот ведь странно,Бобров набрасывает на Станковича,Спартак стабильно,даже не скрывая собственной ангажированности,но при этом находится,совершенно незаслуженно,в составе редакции СЭ,да ещё и в ранге шеф-редактора и считает подобное положение вещей вполне нормальным:rage:

    29.04.2025

  • Stilet525

    Станкович хотел на майские в Сербию отпроситься, а Кукуян не отпустил.

    29.04.2025

  • Sergey Lukyanov

    Ждем статьи от Боброва про то, что судья пожалел и не удалил Мартинса, Бабича, Литвинова, Денисова и Максименко !!! :joy::joy::joy:

    29.04.2025

  • Tokhir

    Бобер, ты белены объелся, что ли! Деян хотел поблагодарить Пашку Ку-ку, с завершением 1-го тайма!

    29.04.2025

  • Ilya Pavlov

    У Боброва такие заголовки вечно, ощущение,что он не в спорт экспресс работает ,а в какой-то ,, жёлтой,, газетенке...

    29.04.2025

  • george64

    Как не получил? А штрафной.. в пользу Динамо?

    29.04.2025

  • george64

    Кукуян беспределит, а виноват Станкович, которого он вывел из себя своим "судейством"?

    29.04.2025

  • fullerist

    Воднокрысова следует давно прогнать из СЭ.

    29.04.2025

  • Shushik

    Откровенно - это Чавесу прямой ногой шипами в ногу дали. Да Касереса в штрафной завалили.

    29.04.2025

  • ...ТЬконейБомжей

    О, курва бобр нарисовался....иди своих коней удаляй. Эксперд... Странно, что не пишет по НАШЕМУ мнению, а то вроде уже истина в последней инстанции.

    29.04.2025

  • 199

    Некрасиво-мягко сказано. Ведёт себя как дебил-гопник.

    29.04.2025

  • andrrpetrov

    Станкович дал! Если по чесноку мужики, давно не было матча, где столь безобразнно вёл бы себя тренер, нарушая все возможные правила поведеения.

    29.04.2025

  • Gordon

    Отличное судейство.

    29.04.2025

  • Gordon

    Да хорош уже... Нормальное дерби с высокой степенью борьбы. В том числе благодаря Кукуяну оно хорошо смотрелось. В другую сторону тоже были моменты.

    29.04.2025

  • Aleks1962

    А потом двоечку по корпусу и правой в челюсть.

    29.04.2025

  • Gordon

    Не надо выходить из себя. Надо просто заниматься своим делом. Судейство - это не дело Боброва, если что. Как и его анализ. Он такой же дилетант, как Каманцев.

    29.04.2025

  • Abellardo

    Не написано такого в правилах! Вот что там есть: преднамеренное покидание технической зоны для: демонстрации возмущения или протеста в отношении официального лица матча. Это если тренер покинул техническую зону во время матча. А Бобров как обычно по своему трактует. Лишь бы на вентилятор накинуть. P.S. Это не отменяет того, что Станкович вёл себя не красиво.

    29.04.2025

  • Gordon

    Опять Бобров ищет чёрную кошку в тёмной комнате при отсутствии таковой. Лишь бы внимание привлечь... Паки, паки и паки - человек Правила не знает и не понимает. Он никогда не выходил на футбольное поле. Не надо его читать.

    29.04.2025

  • Aleks1962

    Это Боброва надо удалить, далеко и надолго.Лучше насовсем.

    29.04.2025

  • Gordon

    Ага. А Мажич прислал копию приказа Александру Максакову :)

    29.04.2025

  • Tony Lee

    Каждый выйдет из себя, когда за один эпизод Маричаль дважды сфолил на жк и ничего при этом не получил.

    29.04.2025

  • Gordon

    Спроси какого-нибудь адекватного человека о своём поведении, дав ему почитать такие комментарии;-)

    29.04.2025

  • Gordon

    Вы на редкость самокритичны.

    29.04.2025

  • forestman89

    Там кукуяна за "великое судейство удалять надо было... 2 откровенных фола на угальде... Сначала бросок из арсенала дзюдо, следом блокировка, причём хамская., а он делает вид, что так и надо...

    29.04.2025

  • alandric

    Станковича, очевидно, нужно призвать к порядку. Смотреть на него неприятно. Болею за Спартак.

    29.04.2025

  • Береги руку, Сеня!

    А Станкович пожалел Кукуяна, за такое судейство Кукуян вполне заслужил смачный поджопник.

    29.04.2025

  • Malysh316

    Если Кукуяна, то всё верно.

    29.04.2025

  • Сергей Иванов

    Спартаку везёт на тренеров-психопатов.

    29.04.2025

  • Феликс_Забанен

    а может начать нарушения одинакова свистеть просто надо?

    29.04.2025

  • 199

    Мне вот интересно, где пищевик находит такую компанию тренеров-гопников, скачущих вдоль бровки и вечно недовольных судейством.Взрослые люди, а ведут себя как дебилы.

    29.04.2025

  • bond1951

    да этого психа изгнать из российского футбола.............сю сю мусю с ним а он наглеет...........

    29.04.2025

  • Александр Максаков

    Кукуян выполнил приказ Мажича .

    29.04.2025

  • Есть город на Неве

    кукуян - хитрый армян.

    29.04.2025

    • «Спартак» — «Динамо»: Ливай Гарсия забил первый гол за красно-белых

    «Спартак» обыграл московское «Динамо» и вышел в финал пути регионов Кубка России

    Takayama

