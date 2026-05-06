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Судейство

6 мая, 21:37

«Спартак» — ЦСКА: Карасев правильно вмешался, удаление Облякова правильно отменено

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 68-й минуте финала Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА судья Кирилл Левников после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Сергея Цыганка и изучения нескольких видеоповторов правильно изменил свое первоначальное решение, отменил удаление Ивана Облякова и вынес ему предупреждение.

Ранее арбитр ошибочно оценил единоборство игроков, усмотрев в действиях армейца, который попал сопернику шипами в голеностоп, серьезное нарушение правил.

Обляков действительно сфолил, но это был лишь безрассудный фол, который наказывается желтой карточкой.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
Сергей Цыганок
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