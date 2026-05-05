«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Спартак» и ЦСКА сыграют в финале пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26 в среду, 6 мая. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.

06 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Спартак» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Суперфинал FONBET Кубка России по футболу сезона-2025/26 состоится 24 мая на спортивной арене «Лужники». В решающем матче встретятся победитель финала пути РПЛ и победитель финала пути регионов.

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