Суперфинал Кубка России 2026: дата и время начала, место проведения

Суперфинал Кубка России-2026 состоится в воскресенье, 24 мая. Решающий матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра начнется ориентировочно в 17.00 по московскому времени.

Официально арена рассчитана на 81 000 зрителей. Однако на крупных футбольных матчах, исходя из требований безопасности, она может составлять около 59 000 — 73 000 мест.

В решающем матче встретятся победитель Пути РПЛ и победитель Пути регионов, чтобы определить обладателя трофея. Если основное время матча закончится вничью, дополнительное время не назначается — победитель определится в серии пенальти.

Общий фонд турнира составляет около 1,51 млрд рублей. Победитель Суперфинала получит дополнительно порядка 75,4 млн рублей, а участие в самом финале гарантирует клубу около 37,8 млн рублей.

Наибольшее количество титулов в истории Кубка России (с 1992 года) делят между собой два московских клуба — «Локомотив» и ЦСКА. У каждого из них по 9 трофеев. Следом идут «Зенит» (5 трофеев) и «Спартак» (4 трофея).