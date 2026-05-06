Эменике считает, что «Спартак» обыграет ЦСКА в Кубке России

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике поделился ожиданиями от матча команды против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» 6 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Я желаю удачи «Спартаку», верю, что команда обыграет ЦСКА в Кубке России. Я всегда болею за «Спартак». Думаю, что красно-белые победят со счетом 2:1», — цитирует Эменике ТАСС.

Также экс-футболист красно-белых отметил, что у «Спартака» будут хорошие шансы выиграть трофей, если команда сумеет пройти в суперфинал турнира.

Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.

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