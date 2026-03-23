Кагермазов назвал смешным пенальти в матче с «Зенитом»: «Есть злость из-за несправедливости»

Защитник «Динамо» Махачкала Сослан Кагермазов в разговоре с «СЭ» объяснил эпизод с якобы нарушением правил против игрока «Зенита» Даниила Кондакова.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич признал ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинского клуба в матче с сине-бело-голубыми (0:1) в FONBET Кубке России.

— Газизов заявил, что фол, который увидели в моменте с вами дискредитирует судейство. Как так возможно?

— Хоть с холодной, хоть с горячей головой: раз вся страна встала на нашу сторону, кроме 3-4 людей, которые участвовали в матче, думаю, все очевидно.

— Сказали, что изначально это был фол по неосторожности.

— Он [Павел Кукуян] передо мной это сказал.

— Это как.

— Это уже у него надо спросить, не знаю, что за трактовки. И где там была неосторожность.

— Как при таких обстоятельствах теперь играть?

— Как и играли. Просто сейчас заметили. На протяжении двух лет у нас много таких ситуаций было в команде. Просто сейчас играли с большой командой, более заметно было.

— Видите ли предвзятость в Петербурге?

— Не мне наверное говорить о предвзятости, непредвзятости. Пускай люди на другом уровне об этих вещах говорят. Имеем то, что имеем.

— Тут потерян целый путь в Кубке России.

— Есть злость из-за несправедливости, но что сделать. Это футбол. Тут такое часто бывает. К сожалению, с некоторыми командами чаще.

— Кондаков мог сказать, что ничего не было.

— Никто Кондакова ни в чем не винит. Он сделал для команды то, что должен был. Они забили гол. Причем здесь Кондаков вообще? Мы с ним не разговаривали и не должны были разговаривать. К нему какие претензии?

— Футболисты не писали, как такое возможно?

— Если вся страна говорит об этом, то и футболисты тоже. Понятно, не из «Зенита», но из других клубов писали. Если вы видите, что это смешной пенальти, значит, и футболист видит, что это смешной пенальти и говорит об этом.

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