Гаджиев — о признании Мажичем ошибочным пенальти в матче с «Зенитом»: «Удивление и радость»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича, признавшего ошибочным назначение пенальти в ворота бело-голубых в матче с «Зенитом» (0:1) в FONBET Кубке России.

«Удивление и радость одновременно. За время в РПЛ, в 30 с небольшим случаях подавали протест. Произошедшее в Санкт-Петербурге кто только не высмеял. Мы все хотим, чтобы наш футбол развивался. Роль судейства в этом немалая», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Зенит» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов и сыграет со «Спартаком», а махачкалинское «Динамо» покинуло Кубок России.

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