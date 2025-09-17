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«Сочи» — «Динамо»: Ломаев дебютирует за сочинцев, Тюкавин — в старте бело-голубых

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и московским «Динамо» в 4-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Сочи»: Ломаев, Заика, Литвинов, Магаль, Агбалака, Осипов, Начо, Коваленко, Корнеев, Барт, Мухин.

Запасные: Рудаков, Дегтев. Солдатенков, Абердин, Аттият-Аллах, Стоич, Волков, Ежов, Федоров, Кравцов, Васильев, Крамарич.

«Динамо»: Расулов, Кутицкий, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Глебов, Фомин, Миранчук, Нгамале, Маухуб, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Касерес, Бабаев, Зайнутдинов, Александров, Сергеев, Рубенс, Зайдензаль, Макаров, Окишор.

«СЭ» проведет трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
17 сентября 2025, 20:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:4
Динамо

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