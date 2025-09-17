Дебютный гол Дугласа Аугусто принес «Краснодару» победу над «Крыльями» в Кубке России
«Краснодар» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 4-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.
Счет на 14-й минуте открыл Данила Козлов. На 62-й минуте преимущество «быков» удвоил Дуглас Аугусто. Бразилец забил дебютный гол за «Краснодар». На 83-й минуте самарцы отыграли один мяч благодаря голу Сергея Божина.
«Краснодар» (9 очков) поднялся на первое место в группе B. «Крылья Советов» (6) опустились на вторую позицию.
Источник: Таблица группового турнира Кубка России
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