Дебютный гол Дугласа Аугусто принес «Краснодару» победу над «Крыльями» в Кубке России

«Краснодар» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 4-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 14-й минуте открыл Данила Козлов. На 62-й минуте преимущество «быков» удвоил Дуглас Аугусто. Бразилец забил дебютный гол за «Краснодар». На 83-й минуте самарцы отыграли один мяч благодаря голу Сергея Божина.

«Краснодар» (9 очков) поднялся на первое место в группе B. «Крылья Советов» (6) опустились на вторую позицию.