Соболев: «Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью клубному сайту поделился ожиданиями от полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

— Впереди полуфинал Кубка России. Ты играл за «Енисей» в 2019 году. Что в первую очередь вспоминаешь о том периоде карьеры?

— Что в ФНЛ вылетели. Если серьезно, то я провел в «Енисее» только несколько месяцев, но запомнил Красноярск как хороший город, где болельщики очень любят свой клуб и здорово его поддерживают.

С тех пор команда сильно изменилась. Но есть те, с кем пересекался и в Красноярске, и в Томске. Саша Зотов, например, через которого во многом строится игра команды.

Я видел, как «Енисей» прошел в Кубке «Локомотив» и «Рубин». Команда показывает хороший футбол. И могу точно сказать, что нас ждет нелегкая игра. Красноярцы тоже мечтают о финале, на поле будет битва.

— Каждый свой гол ты посвящаешь маме, которой не стало в августе 2020-го. Можешь рассказать, как сумел пережить этот сложный момент и не опустить руки?

— Просто я уверен, что мама не хотела бы, чтобы я переживал. Когда вернулся в команду через три дня, сразу продолжил работать. Хотелось просто играть в футбол. Забил в первом же матче, благодаря этому стало легче. Мама всегда говорила, что все сложится хорошо, я попаду в «Спартак» и в национальную команду. В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае все видит... Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме.

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдет завтра, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

В другом полуфинальном матче Кубка сыграют «Динамо» и «Алания» (10 мая, Москва).