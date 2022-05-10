Булыкин считает, что «Спартак» направит все усилия на завоевание БЕТСИТИ Кубка России к столетию

Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Енисеем».

«Фаворитом этой встречи является «Спартак». Думаю, они приложат все усилия, чтобы к столетию завоевать хотя бы Кубок. Все будут замотивированы, все будут понимать, что это очень важная игра. Мне кажется, «Спартак» должен победить. А как сложится на деле — никто не знает. Футбол непредсказуем. Тем интереснее кубковые матчи, когда «Зенит» может проиграть «Алании» или проигрывает любой другой фаворит. Поэтому смотрим и наслаждаемся», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдет завтра, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

В другом полуфинальном матче Кубка сыграют «Динамо» и «Алания» (10 мая, Москва).