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Сегодня, 11:45

Ветеран «Спартака» заявил, что клуб спокойно может вылететь из БЕТСИТИ Кубка России от «Енисея»

Прогноз Юрия Гаврилова на матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России по футболу красно-белых против «Енисея».

«Думаю, «Енисей» не особо может предоставить трудности «Спартаку». Все же это разные ступеньки. Но с учетом нестабильности выступлений «Спартака» и непредсказуемости футбола всякое может быть. Если дело дойдет по пенальти, то это лотерея. «Спартак» спокойно может вылететь. Никто не может дать гарантий, что «Спартак» пройдет «Енисей», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдет завтра, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

В другом полуфинальном матче Кубка сыграют «Динамо» и «Алания» (10 мая, Москва).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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