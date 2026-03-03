Соболев — о жестах после гола «Балтике»: «Показывал в сторону скамейки, отрицать не буду»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в матче против «Балтики» (1:0) в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

28-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте вместо Луиса Энрике и забил победный гол спустя пять минут.

«Бывают такие матчи, когда смотришь игру и понимаешь: «Я сейчас выйду и должен помочь команде». Так оно и получилось. Прямо чувствовал, что должен выйти и забить», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

Также нападающий прокомментировал празднование забитого мяча — после гола он показывал пальцами на поле и в сторону скамейки.

«Такой эмоциональный момент. Понятно, что эмоции были на высоте. Да, показывал в сторону скамейки, тут отрицать не буду. Нечего добавить», — отметил Соболев.

«Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max