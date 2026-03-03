Быстров — о Соболеве: «Пешеходы не могут выиграть конкуренцию даже у слабых футболистов»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России над «Балтикой» (1:0). Единственный гол на 79-й минуте забил Александр Соболев.

«Равная игра: все бились, старались, играли, как могли, но «Зенит» сумел выиграть за счет единственного забитого гола. Сашка порадовал — наконец-то забил. Видимо, Кубок России — его турнир. Конкуренция с Дураном дает свои плоды? Какая конкуренция!? Пешеходы не могут выиграть конкуренцию даже у слабых футболистов», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).

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Руслан Ботвенко