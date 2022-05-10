Шварц рассказал об ожиданиях от предстоящих матчах «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ближайший матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Енисеем».

— С кем вам интереснее сыграть в финале?

— Сейчас не будем загадывать. Мы будем смотреть завтра полуфинал и проанализируем его. Не распыляем внимание и не загадываем вперед. Сфокусированы на «Локомотиве». Для нас большая цель сохранить второе место.

Ранее «Динамо» обыграл «Аланию» со счетом 3:0 и вышел в финал турнира. Игра «Спартака» с «Енисеем» состоится 11 мая.

14 мая бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в 29-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 16.30 мск.