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«Впечатлен храбростью и агрессивности «Алании». Шварц отметил работу Гогниева

Главный тренер «Динамо» отметил работу Спартака Гогниева с «Аланией»
Георгий Скобликов
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после завершения матча полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (0:3) отметил работу тренера соперников Спартака Гогниева.

«Сразу же после игры я сказал Гогниеву свои комплименты. Впечатлен храбростью и агрессивности «Алании». После двух голов они играли вперед, цеплялись за мячи. В первом тайме нам удавалось врываться в их открытые зоны. Не случайно, что «Алания» играла в полуфинале. Это залог качества игры и структуры команды. Мы поняли, что из себя представляет «Алания» в товарищеском матче на зимнем матче. Рад, что удалось победить в тяжелом матче», — заявил Шварц.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

Спартак Гогниев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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