Шварц предложил журналисту из Перу посетить раздевалку «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц шуткой отреагировал на слова журналиста из Перу после завершения матча 1/2 финала БЕТСИТИ кубка России против «Алании» (3:0).

Журналист просто засыпал комплиментами Шварца на пресс-конференции.

«Вы знаете, я бы предложил на завтрашнем разборе теории прийти вам в раздевалку и сказать комментарии по игре», — пошутил тренер.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».