Сергей Юран: «Пенальти вызывает сомнения»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в финале Кубка России. Встреча прошла в Екатеринбурге.

— Пенальти — ключевой момент, концовка игры. Ребята обращались к судье, просили посмотреть ВАР, но почему-то повтор не смотрели... То, что я увидел, у меня вызывает сомнения. Я в интернете прочитал мнение судьи Игоря Федотова, который сказал, что там была симуляция, и пенальти не было. Я думаю, наверно, судья разбирается. (Гоша Чернов)