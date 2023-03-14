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Сегодня, 13:08

Сергей Шавло: «Спартак» по качеству игроков сильнее «Урала», поэтому, надеюсь, сегодня скажется их мастерство»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло рассказал о своих ожиданиях от первого полуфинального матча плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России между красно-белыми и «Уралом».

«Посмотрим, сможет ли сегодня «Спартак» реабилитироваться с «Уралом» за ничью в чемпионате. В первой игре кубка надо делать задел, потому что противостояние будет из двух матчей. Соперники друг друга знают, будет нелегко, игры в этом турнире непростые. Но «Спартак» по качеству игроков сильнее, поэтому, надеюсь, сегодня скажется их мастерство. Да, красно-белые к матчу с «Уралом» подходят в статусе фаворита, но в кубке фавориты могут быть всегда только на бумаге. Что будет на поле — увидим. Будет очень тяжело «Спартаку» сегодня, потому что все команды, которые приезжают на «Открытие Арену» всегда играют от обороны и рассчитывают на контратаки. Так же было в последней игре с екатеринбуржцами. Главное — не пропускать необязательные голы», — цитирует Шавло Metaratings.ru.

Кубковый матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня, 14 марта. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/shavlo-spartak-po-kachestvu-igrokov-silnee-urala-poetomu-segodnya-skazhetsya-ikh-masterstvo-235350/
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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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