Сергей Шавло: «Спартак» по качеству игроков сильнее «Урала», поэтому, надеюсь, сегодня скажется их мастерство»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло рассказал о своих ожиданиях от первого полуфинального матча плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России между красно-белыми и «Уралом».

«Посмотрим, сможет ли сегодня «Спартак» реабилитироваться с «Уралом» за ничью в чемпионате. В первой игре кубка надо делать задел, потому что противостояние будет из двух матчей. Соперники друг друга знают, будет нелегко, игры в этом турнире непростые. Но «Спартак» по качеству игроков сильнее, поэтому, надеюсь, сегодня скажется их мастерство. Да, красно-белые к матчу с «Уралом» подходят в статусе фаворита, но в кубке фавориты могут быть всегда только на бумаге. Что будет на поле — увидим. Будет очень тяжело «Спартаку» сегодня, потому что все команды, которые приезжают на «Открытие Арену» всегда играют от обороны и рассчитывают на контратаки. Так же было в последней игре с екатеринбуржцами. Главное — не пропускать необязательные голы», — цитирует Шавло Metaratings.ru.

Кубковый матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня, 14 марта. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.