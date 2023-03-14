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Сегодня, 11:19

Полузащитник ЦСКА Зделар о матчах с «Крыльями Советов»: «Непросто проводить три игры против одной команды»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящих игр против «Крыльев Советов» в FONBET Кубке России.

«Очень непросто проводить три игры против одной команды. Мы знаем, что это будет непросто. Мы победили в первом матче, но пора думать о следующих. Это важно для нас, так как впереди нас ждет первый кубковый матч. Мы сделаем все зависящее от нас», — сказал Зделар «СЭ».

Первый матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 15 марта в Самаре. Ответная игра пройдет в Москве 5 апреля.

12 марта армейцы разгромили «Крылья Советов» на своем поле со счетом 4:0 в матче 19-го тура РПЛ.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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