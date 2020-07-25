Сергей Семак: «Не слышал претензий соперника по пенальти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в финале Кубка России. Встреча прошла в Екатеринбурге.

— Как прокомментируете пенальти? Не было ли там симуляции?

— Это вдогонку ко всем предыдущим вопрос? Судейская тема меня не интересует. Нам надо было забивать с игры. А пенальти я посмотрю. Но есть арбитры, которые принимают решения. И никаких претензий со стороны соперника я не слышал об этом пенальти. (Гоша Чернов)