Газзаев — о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Матч на все времена. Победа в Кубке может как-то скрасить сезон»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Дерби «Спартак» — ЦСКА — это матч на все времена. Игра будет очень важной и нужной для команд. Клубы лишены возможности бороться за чемпионство, поэтому победа в Кубке может как-то скрасить сезон. Это тоже будет определенным достижением. Матч будет очень принципиальный. Команды сделают все возможное. Непонятно, как сработает увольнение тренера ЦСКА за два дня до дерби. Это может сыграть и в положительную, и в отрицательную стороны. Обычно смена тренера — это эмоциональный всплеск для команды. Но, как это сработает именно перед такой встречей, сказать сложно», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА 4 мая объявил об отставке главного тренера Фабио Челестини. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Дмитрий Игдисамов.

Матч состоится 6 мая на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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