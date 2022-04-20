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Семак: «Не думаю, что «Зениту» не хватило желания в матче с «Аланией». Нужно держать концентрацию все 90 минут»

Семак объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть «Аланию» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от «Алании» (2:2, 5:6 — по пенальти) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Лидер РПЛ проиграл середняку ФНЛ. Как вы это объясните?

— Я не думаю, что «Алания» это середняк ФНЛ. Команда, которая борется за стыковые матчи. Опять же домашнее поле, поддержка. Все это нивелирует разницу в классе. На первое место выходит мастерство и единоборства.

Я не считаю, что «Зениту» не хватило желания. Моменты смотрелись неплохо, мы создавали, забивали. Нужно держать концентрацию все 90 минут. Мы пропустили с двух стандартов, а не игры. Понятно, что это мастерство соперника. Но и концентрация. Ее не хватило.

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:2
Зенит

Сергей Семак
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
1
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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