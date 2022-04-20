Семак: «Не думаю, что «Зениту» не хватило желания в матче с «Аланией». Нужно держать концентрацию все 90 минут»

Семак объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть «Аланию» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от «Алании» (2:2, 5:6 — по пенальти) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Лидер РПЛ проиграл середняку ФНЛ. Как вы это объясните?

— Я не думаю, что «Алания» это середняк ФНЛ. Команда, которая борется за стыковые матчи. Опять же домашнее поле, поддержка. Все это нивелирует разницу в классе. На первое место выходит мастерство и единоборства.

Я не считаю, что «Зениту» не хватило желания. Моменты смотрелись неплохо, мы создавали, забивали. Нужно держать концентрацию все 90 минут. Мы пропустили с двух стандартов, а не игры. Понятно, что это мастерство соперника. Но и концентрация. Ее не хватило.

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).