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Радченко: «Нужно поздравить «Аланию», практически не уступали «Зениту»»

Дмитрий Радченко поздравил «Аланию» после победы над «Зенитом»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» поражение питерцев в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России от «Алании» (2:2, по пен. 5:6).

«Победа «Алании» — удача? Это вряд ли. Лично я предполагал, что будет очень тяжелый матч. На самом деле «Алания» выглядела очень хорошо в этой игре, выложились на 100%. Это было ожидаемо. У «Зенита» была ротация, дали поиграть ребятам, которые имели мало игровой практики в последних матчах. Плюсь искуственное поле, наверно, повлияло на игру.

Нужно поздравить «Аланию», выглядели очень достойно, практически не уступали «Зениту». Стоит ли расстраиваться питерцам, учитывая шансы на чемпионство в РПЛ? Нет, конечно. «Зенит» всегда ставит себе высокие задачи, Кубок — не исключение, это титул. Но получилось так, что вылетели из Кубка», — сказал радченко «СЭ».

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится 21 апреля.

Дмитрий Радченко
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
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