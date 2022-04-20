Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевое поражение «Зенита» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России от «Алании» (2:2, по пен. 4:5).

«Рад ли я вылету «Зенита»? Для меня это без разницы. Мое мнение, что Кубок сейчас никому не нужен. Он ничего не дает. Раньше победитель Кубка играл в европейских клубных турнирах. Кто выиграл лишний раз в финале, тот и будет иметь лишнюю запись в истории клуба. Допускаю, что «Зенит» станет чемпионом», — сказал Гаврилов «СЭ».

Также мастер спорта СССР международного класса высказался о преимуществах «Алании» над «Зенитом».

«Зенит» рассчитывал, что не нытьем, так катанием пройдет «Аланию». А за владикавказский клуб всегда играют эмоционально заряженные футболисты. Им мастерства не хватает, если бы его было больше, тогда играли бы в премьер-лиге. Они за счет работоспособности отличаются упертостью. Ее надо покрывать беготней, а «Зенит» надеялся только на мастерство и класс. И этого им как раз и не хватает», — добавил Гаврилов.

«Алания» стала третьим полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России-2022. Ранее стадию 1/4 финала прошли московское «Динамо» и «Енисей».

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится 21 апреля.