Селюк назвал расистский скандал с Венделом спланированной акцией

Известный российский агент Дмитрий Селюк заявил, что скандал в Ульяновске носит спланированный характер.

«Я категорически против того, чтобы некоторые дегенераты выражали отношение к другой нации таким способом. То, что это было запланированной акцией — это 100%. Зимой с бананами не ходят на футбол. Ходят с термосом, горячим чаем, с какой-нибудь сосиской в тесте, но точно не с бананом. Поэтому, человек, который принёс банан на стадион — планировал эту акцию», — приводит слова приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.