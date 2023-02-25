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Сегодня, 19:47

Селюк назвал расистский скандал с Венделом спланированной акцией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский агент Дмитрий Селюк заявил, что скандал в Ульяновске носит спланированный характер.

«Я категорически против того, чтобы некоторые дегенераты выражали отношение к другой нации таким способом. То, что это было запланированной акцией — это 100%. Зимой с бананами не ходят на футбол. Ходят с термосом, горячим чаем, с какой-нибудь сосиской в тесте, но точно не с бананом. Поэтому, человек, который принёс банан на стадион — планировал эту акцию», — приводит слова приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10679066-selyuk-o-rasistskom-skandale-v-ulyanovske-eto-splanirovannaya-akciya-s-bananami-na-futbol-ne-hodyat.html
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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