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Сегодня, 19:52

Гаврилов назвал отморозком бросившего банан в Вендела фаната

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал эпизод в добавленное время к матчу FONBET Кубка России между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом», когда с трибун в полузащитника гостей Вендела прилетел банан.

«Да у нас полно таких отморозков, знаете ли. Которые чего-то там бросают, и так далее. На это обращать внимание, на мой взгляд, не нужно. На репутацию России в футбольном мире этот эпизод никак не повлияет. Как бороться с расизмом? Пусть вводят какие-то санкции, ловят нарушителей, штрафуют их, ищут, что угодно. Что хотят, пусть то и делают. Значит, этим людям так сильно нужен футбол», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/25/19830511.shtml
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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