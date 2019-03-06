"Рубин" - "Локомотив": Гранат и Хеведес сыграют с первых минут

Стали известны составы на ответный матч 1/4 финала Олимп-Кубка России между "Рубином" и "Локомотивом". С первых минут встречу начнут защитник казанского клуба Владимир Гранат и защитник железнодорожников Бенедикт Хеведес.

Состав "Рубина": Коновалов, Гранат, Байрамян, Сорокин, Абдуллин, Степанов, Уремович, Башкиров, Акбашев, Пантелеев, Сагитов.

Состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.

Первый матч между этими командами завершился минимальной победой железнодорожников в Москве - 1:0.

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