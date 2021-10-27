В серии послематчевых 11-метровых ударов, с помощью которых определялся сильнейший в игре 3-го тура БЕТСИТИ Кубка России «Ротор» — «Ахмат» (1:1, пен. — 4:2), бригада судей допустила ошибку, не предложив гостям выполнить повторный удар.

При первом же пенальти, который вратарь волгоградцев Игорь Обухов не дал реализовать Артему Архипову, голкипер нарушил правила, сойдя с линии ворот до удара.