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«Ротор» — «Ахмат»: первый пенальти следовало перебить

19:56
27 октября. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:1, пен. — 4:2.
27 октября. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:1, пен. — 4:2.
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В серии послематчевых 11-метровых ударов, с помощью которых определялся сильнейший в игре 3-го тура БЕТСИТИ Кубка России «Ротор» — «Ахмат» (1:1, пен. — 4:2), бригада судей допустила ошибку, не предложив гостям выполнить повторный удар.

При первом же пенальти, который вратарь волгоградцев Игорь Обухов не дал реализовать Артему Архипову, голкипер нарушил правила, сойдя с линии ворот до удара.

Ротор — Ахмат

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Александр Бобров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры